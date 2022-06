Interviene per sedare una discussione e viene preso a pugni. È successo questa mattina in corso Garibaldi, dove un uomo ha dato in escandescenze. L’episodio si è verificato intorno alle 11, in seguito ad un piccolo incidente stradale: un furgone, nel fare retromarcia, ha urtato una donna a piedi.

La donna non ha subito conseguenze, e i due si sono chiariti subito, tuttavia una terza persona è intervenuta aggredendo verbalmente il conducente e dando in escandescenze.

In quel momento un uomo di 66 anni, che era seduto al bar, ha cercato sedare gli animi, per poi allontanarsi. È stato in quel momento che il giovane che aveva dato in escandescenze lo ha inseguito, per poi prenderlo a pugni. Il 66enne ha dovuto chiedere l’intervento del 118, mentre l’aggressore si è dato alla fuga. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Cremona.

