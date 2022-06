Da questa mattina è già operativa la rotatoria di via Giordano, all’intersezione con via Bosco. Fin dalle prime ore di oggi sono stati posizionati i new jersey in plastica, primo passo di una sperimentazione che durerà al massimo tre mesi, come previsto dalla convenzione tra Comune e Findonati, soggetto attuatore dell’intervento sull’ex Snum. I semafori resteranno per tutto questo periodo in modalità lampeggiante.

Questa fase servirà a sperimentare il funzionamento della nuova gestione dell’incrocio e verificarne la sostenibilità in rapporto ai flussi di traffico.

Data l’importanza di via del Giordano nell’ambito della rete stradale urbana, Comune e Findonati hanno voluto eseguire una valutazione diretta per verificare il reale comportamento dei flussi veicolari. Una serie di simulazioni hanno comunque già dimostrato che la rotatoria sarà risolutiva, anche tenendo conto del traffico indotto dall’insediamento commerciale. La fase sperimentale permetterà di ottenere un confronto tra il periodo estivo e il successivo avvio dell’anno scolastico 2022-2023.

Da anni si parla di modificare la viabilità di via Giordano, una delle strade più congestionate del ring urbano, prima con il progetto di strada sud, poi con la sua cancellazione dalle previsioni del Pgt e, nella prima giunta Galimberti, con un progetto preliminare che prevedeva una pista ciclabile a lato marciapiedi per ciascun senso di marcia. Quello di stamattina dunque è il primo passo dell’amministrazione per mettere mano a questo comparto, pur restando irrisolti i problemi di congestione del traffico nella parte iniziale della via. gbiagi

