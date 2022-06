Operazione antidroga degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cremona guidati dal dirigente Marco Masia. In arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è finita una cremonese di 40 anni con un lavoro in servizi di assistenza in ambito sanitario. Per giorni e in modo costante, la polizia, che stava indagando nell’ambito dello spaccio nella movida cremonese, ha monitorato i movimenti della donna. Grazie agli assidui appostamenti, gli investigatori hanno notato che la 40enne, a bordo della sua auto, era solita effettuare delle insolite soste di pochissimi secondi. Parlava con alcune persone e poi se ne andava. Comportamenti che hanno fatto sospettare un modus operandi compatibile con delle consegne a domicilio di droga.

In una di queste occasioni, gli agenti sono intervenuti, intercettando la donna e sottoponendola ad un controllo, successivamente esteso alla sua abitazione. E’ proprio nel suo domicilio, in un’area in ristrutturazione, nascosta all’interno di un secchio per la pittura, che i poliziotti hanno trovato una busta di plastica contenente 142 grammi di cocaina ancora da tagliare e un bilancino di precisione. La donna è stata quindi arrestata e posta agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’attività è il frutto della costante opera di monitoraggio del fenomeno dello spaccio di droga in provincia da parte della polizia, con una presenza costante, rafforzata in particolare durante i week end da parte del personale in borghese della squadra mobile.

Sara Pizzorni

