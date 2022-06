Il calo della domanda di vaccinazione da parte dei cremonesi va di pari passo con un trend generalizzato in tutta Italia. E lo dimostra anche il fatto che con l’inizio di luglio e delle vacanze per molti, viene rivisto al ribasso l’accesso all’hub di Costa S.Abramo. Da venerdì 1° luglio il centro Sapiens di Costa S. Abramo cambia la fascia oraria di apertura nei giorni feriali e sospende l’attività dal 4 al 17 luglio. Per questo periodo temporale l’Hub vaccinale di riferimento del territorio è quello di Crema, in via Macallè 11/c, aperto mercoledì e venerdì dalle 14 alle 20.

Nel dettaglio i nuovi orari:

• venerdì 1° luglio 2022 aperto dalle 8 alle 14

• dal 18 al 31 luglio 2022 nei seguenti giorni e orari: lunedì e venerdì dalle 8 alle 14 – mercoledì dalle 14 alle 19.30 – martedì, giovedì, sabato e domenica chiuso

È sempre consentito l’accesso all’Hub anche senza prenotazione per qualsiasi dose vaccinale e per qualsiasi soggetto con età superiore ai 5 anni.

