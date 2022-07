Valanga Marmolada, il testimone: “Un’onda nera”

(Adnkronos) – Salvi per miracolo dopo la valanga sulla Marmolada oggi. E’ quanto racconta un’alpinista che si trovava sulla Marmolada con il marito in un’intervista alla Tgr Rai Trentino. “Abbiamo sentito un rumore come se fosse di una pioggia fortissima, ci siamo voltati e abbiamo visto sei o sette persone che hanno cominciato a correre per scappare però è venuta giù un’onda nera velocissima che ha coperto tutto – ha raccontato – C’erano delle guide alpine che ci hanno un attimo calmato e hanno chiamato i soccorritori, ci hanno detto cosa fare”.

Il Soccorso alpino del Trentino spiega che sull’area della valanga di ghiaccio non è attualmente operativo personale per l’elevato pericolo di ulteriori distacchi, ma che continuerà per tutta la serata e nelle ore notturne il presidio dell’elicottero di Trentino Emergenze dotato di Artva a bordo e con agganciata la campana Recco – una tecnologia utilizzata per la ricerca di persone disperse che viene agganciata all’elicottero e consente di captare dei segnali provenienti da superfici riflettenti e da dispositivi elettronici – per effettuare una ulteriore bonifica dall’alto.

