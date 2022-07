Milan e Puma presentano la nuova maglia home

(Adnkronos) – Nuova maglia casalinga per il Milan campione d’Italia. “Puma e AC Milan – si legge in una nota congiunta- sono lieti di presentare il nuovo Home Kit 2022/23 ispirato all’heritage milanese, alle nuove generazioni di rossoneri e a “That Milan Touch”, il concept alla base della nuova campagna dedicata alla prima maglia del Club. La base nera incornicia le iconiche strisce rossonere in un’interpretazione progressive dell’identità di AC Milan. La maglia presenta il tricolore italiano sul bordo delle maniche e la scritta “Sempre Milan” sul retro”.

“La nuova maglia Home di AC Milan è una combinazione di moda, design, street culture e heritage. La maglia omaggia ciò che rende il Milan unico”, ha dichiarato Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA. “Per dare vita a questa maglia abbiamo voluto creare una campagna che affonda le sue radici nella cultura milanese. Abbiamo lavorato esclusivamente con artisti, talenti e creativi milanesi che sostengono il Club e comprendono ciò che lo rende speciale per rappresentare ‘That Milan Touch'”.

“Siamo lieti di annunciare oggi il nostro nuovo Home kit per la stagione 2022/23 – ha dichiarato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan – che mostrerà con orgoglio il simbolo tricolore della straordinaria vittoria del 19° scudetto del Club. Questo kit rappresenta l’heritage e il futuro del nostro Club, che è inestricabilmente e profondamente legato alla città di Milano e alla sua visione innovativa dentro e fuori dal campo”.

La nuova maglia è disponibile in due versioni. La maglia Authentic è caratterizzata dal tessuto performante Ultraweave e dalla tecnologia dryCell per garantire la massima traspirazione, rendendola la più leggera e confortevole mai realizzata da PUMA. La versione Replica è realizzata in poliestere riciclato al 100% con tecnologia dryCELL in grado di mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall’ora, dal campo e dal luogo.