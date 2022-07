Sono 472 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. Ieri erano 502. In regione, a fronte di 52.770 tamponi effettuati, sono 13.595 i nuovi positivi (25,7%). Riprendono a diminuire i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, con 3 unità in meno, mentre continua l’aumento dei ricoveri ordinari. Nelle ultime ore sono 44 i pazienti in più, per un totale di 1.215 ricoverati in regione. 17 i decessi. Per quanto riguarda le singole province, quella che registra il dato maggiore è sempre Milano con 4.610, seguita da Brescia con 1.634. La provincia con meno casi è Sondrio con 257 casi.

