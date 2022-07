E’ stata la serata di Dargen D’Amico al Tanta Robba Festival alle Colonie Padane venerdì 8 luglio: da sette anni il TRF è IL festival per eccellenza dell’estate cremonese. Da qui nel corso degli anni sono passati nomi come Ghali, Rkomi, Francesca Michielin, Ghemon, Calcutta, Planet Funk, Lo Stato Sociale e Motta. Anche venerdì sera il parco delle Colonie Padane è diventato sede di una serie di concerti all’aperto ma anche un momento di ritrovo per i giovani cremonesi e non solo che si sono concessi anche cene in compagnia all’interno delle aree food & drink, con tavoli a disposizione. Molto bene la vendita dei biglietti per questo 2022 anche con la formula dell’abbonamento, che comprende l’ingresso per tutti i tre giorni di festival e le tre serate. E quindi la possibilità di assistere a tutti i concerti. E sabato sera arriva “La rappresentate di Lista”. (Fotoservizio di Francesco Sessa)

