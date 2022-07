Roma, domato l’incendio. Vigili del Fuoco: “Situazione sotto controllo”

(Adnkronos) – Dopo una notte di lavoro delle squadre di vigili del fuoco è generalmente sotto controllo l’incendio scoppiato ieri pomeriggio a Roma presso delle attività di autodemolizione e di vegetazione nella zona di Centocelle, tra via Togliatti, via Casilina, via dei Romanisti, via Fadda. Sono 50 i vigili del fuoco che stanno ancora operando, 20 gli automezzi impiegati, anche il mezzo speciale Dragon fatto arrivare dall’aeroporto di Fiumicino. Lo riferisce una nota dei Vigili del Fuoco.

Mantenuta chiusa ancora la via Palmiro Togliatti tra via Casilina e via Fadda per consentire il movimento dei mezzi di soccorso. Continua l’opera di smassamento, bonifica e raffreddamento dei materiali stoccati nelle attività di autodemolizioni, anche con l’impiego di escavatori. Le persone evacuate precauzionalmente durante le prime fasi di soccorso sono rientrate nelle proprie abitazioni nel corso della notte.