I ladri e i truffatori non vanno in vacanza. Anzi, è proprio in questo periodo estivo nel quale già in tanti sono partiti per le ferie, che i malviventi hanno vita facile. Non solo per i furti nelle abitazioni lasciate incustodite, ma anche per le truffe, in particolar modo ai danni degli anziani soli, vittime “predilette” perchè fragili. Lo dimostra ciò che è successo qualche giorno fa in un appartamento di via Belcavezzo dove risiede un’anziana sola. La donna, 83 anni, è stata presa di mira da due uomini che una volta riusciti a farsi aprire la porta spacciandosi per tecnici del gas, hanno spruzzato della sostanza irritante in casa, dicendo alla donna che c’era una perdita pericolosa e che per preservare i suoi averi avrebbe dovuto mettere tutto l’oro in frigorifero.

La donna, allarmata, ha fatto ciò che le è stato chiesto. Ha preso i gioielli e i preziosi che aveva in casa, li ha infilati in una busta e poi ha riposto il tutto nel frigorifero. Ovviamente l’intero bottino è stato prelevato dai due truffatori, riusciti anche ad appropriarsi di un migliaio di euro in contanti trovati in camera da letto. Poi se ne sono andati.

Quando l’anziana si è resa conto che era tutto sparito, si è messa ad urlare, attirando l’attenzione di un vicino. E’ stato quest’ultimo a chiamare la polizia. Indagano gli agenti della Questura che hanno già acquisito le immagini di videosorveglianza della zona, sperando che siano di aiuto per dare un nome e un volto ai malviventi.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata