Black out in diverse zone di Cremona: niente corrente nel quartiere Zaist, in zona Castello, in via Postumia, via Ghinaglia, e in via Dante, ma anche e Porta Venezia, dove i semafori sono spenti. Al quartiere Zaist, nel supermercato Lidl, segnalate persone in fila che attendono il ripristino delle casse.

Molte sono state anche le chiamate ai Vigili del Fuoco, da parte di persone rimaste bloccate negli ascensori. La situazione è stata poi ripristinata in serata.

