Fresca, coloratissima, dissetante e golosa. La spesa di agosto è ricca di frutta e verdura dalle proprietà rimineralizzanti e depurative. Lo sottolinea Coldiretti Cremona, rinnovando l’invito a portare in tavola prodotti di stagione, acquistandoli direttamente da chi li produce e può garantirne l’origine, presso i mercati e punti vendita aziendali ‘firmati’ Coldiretti-Campagna Amica.

“Contro il caldo e l’afa in questo periodo dell’anno arrivano sulle tavole ortaggi e frutti dalle proprietà dissetanti e soprattutto rinfrescanti. Sicuramente il pomodoro è da considerare il re delle tavole estive.

Rosso e quindi ricco di antiossidanti, si presta alle ricette più diverse, ma soprattutto grazie alle molteplici varietà presenti in natura, è possibile assaggiarlo fresco per condire bruschette, paste fredde o specialità al tonno; oppure, se passato in padella, specialmente quello di varietà datterino, diventa l’ingrediente sfizioso e fresco di diversi primi piatti che, proprio grazie al pomodoro, acquistano una maggior creatività” sottolinea Coldiretti Cremona.

“Agosto è il mese della frutta: contro il caldo, la natura ha pensato bene di regalarci per questo periodo prelibatezze dalle proprietà dissetanti e rinfrescanti. A partire dal melone, poco calorico nonostante il suo sapore tipicamente zuccherino: un concentrato di energia, grazie al suo contenuto di vitamine e ferro, ma anche un alimento dall’azione diuretica e detossinante dovuta all’elevata quantità d’acqua e fibre che lo compongono – prosegue Coldiretti Cremona –. Poi troviamo l’anguria, che è il frutto più gettonato in questo periodo: pochissime calorie e tanta acqua la rendono la regina incontrastata delle tavole”. Chi ami i sapori decisamente dolci può puntare sui fichi: polposi e ricchi di zuccheri (74Kcal ogni 100gr.) questi frutti si sposano benissimo anche con il salato… lo sa bene chi è ghiotto della famosa combinazione pizza e fichi.

Tra le prelibatezze dell’estate ci sono anche i frutti di bosco, una salutare delizia per il palato dagli straordinari principi nutritivi: le vitamine A e C, quelle del gruppo B, il ferro e gli antociani (pigmenti dalla spiccata attività antiossidante) ne fanno un vero e proprio superfood, utilissimo per contrastare l’invecchiamento e la fragilità capillare.

Non solo frutta nella spesa di agosto. Il carrello della spesa del mese estivo per eccellenza – sottolinea Coldiretti – è carico di verdure, freschissime e saporite.

Vitamina C, ferro, potassio, magnesio e calcio sono i nutrienti principali apportati dai peperoni: un toccasana per la pelle, grazie anche al betacarotene, dalle proprietà spiccatamente antiossidanti. Versatili e saporiti, sono perfetti disposti su crostoni di pane casereccio.

Spazio anche alle melanzane – rimarca Coldiretti Cremona –. Povere di grassi e ricche di fibre e acido folico, sono uno dei vegetali più apprezzati dell’estate, insieme alle zucchine, anch’esse alla base di moltissime preparazioni fredde e calde.

La ‘tavolozza dei colori e dei sapori’ potrebbe proseguire… ma Coldiretti Cremona invita a scoprirla, insieme agli agricoltori, presso i mercati di Campagna Amica. Gli appuntamenti di questa prima settimana d’agosto si sono aperti stamattina a Soresina (come ogni lunedì mattina nel cortile della Casa Perona, in via Genala), proseguiranno domani a Cremona (tutti i martedì mattina, presso il portico del Consorzio Agrario), poi sabato mattina a Casalmaggiore (piazza Turati) e Pizzighettone (zona piazza d’Armi). La prima settimana d’agosto con Campagna Amica si chiuderà domenica 7 agosto a Crema, con il mercato contadino atteso presso la quarta pensilina di via Verdi.

