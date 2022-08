Tragedia a Guspini, nell’entroterra sardo, nella giornata di ieri, venerdì 12 agosto, quando un motociclista è morto in un incidente stradale. Si tratta del 54enne Leonardo Facchi di Pandino, rimasto coinvolto in un incidente in pieno centro con un’auto che ha urtato la moto con a bordo lo stesso Facchi e la compagna. La corsa è quindi finita contro il muro di un’abitazione. Il 54enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari, ma non c’è stato nulla da fare, mentre la donna è stata portata all’ospedale di San Gavino, ma le sue condizioni non appaiono gravi. Facchi, dopo aver lavorato come autotrasportatore, gestiva il bar Caffè all’Angolo di Vaiano Cremasco insieme al fratello Sergio.

