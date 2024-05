La scomparsa di Cesare Fogliazza, DG della Pergolettese, ha sconvolto il mondo del calcio e non solo. A ricordarlo anche Paolo Bertani, scout della prima squadra dell’Inter in europa, con un passato anche nel settore giovanile del Milan. Bertani si è legato a Fogliazza quando ha ricoperto il ruolo di allenatore della prima squadra del Pizzighettone. Proprio al Pizzighettone, insieme a Cesare, scoprirono Edoardo Goldaniga dalla categoria Allievi, l’attuale centrocampista fresco di promozione in Serie A con la maglia del Como.

Questo il suo ricordo: “Cesare è stato il mio grande presidente per 3 anni, quando ho allenato la prima squadra del Pizzighettone. Un uomo con un cuore grande, un dirigente di grande competenza. Sono distrutto dal dolore, non riesco a crederci. Cesare era un uomo all’apparenza duro, ma chi l’ha conosciuto come me può dire che è stata un’anima dolcissima, un cuore buono e grande, sempre pronto ad aiutare chiunque, sempre pronto a tenderti una mano. Un grande competente di calcio, sarebbe potuto essere, e io lo dicevo sempre, un grande direttore in una società di Serie A. Conosceva tutti i giocatori perfettamente e mi porterò sempre con me la sua grande umanità. Un grande uomo”.

