Sono 742 i bambini iscritti alle scuole di infanzia del Comune di Cremona, di cui 295 nuove iscrizioni. I dati riguardano la fascia 3-6 anni. Sono invece 55 i nomi in lista d’attesa, perché arrivati fuori termine dall’iscrizione. Gli Uffici comunali delle politiche educative sono al lavoro per definire la composizione delle sezioni delle nove scuole per l’infanzia e per verificare che i posti assegnati tramite la graduatoria siano accettati in via definitiva dalle famiglie.

Sostanzialmente, come ha spiegato l’assessore Maura Ruggeri, “la percentuale di bambini in possesso di certificazione di disabilità non cambia rispetto allo scorso anno e si attesta intorno al 4%. Anche la percentuale di alunni con genitori di nazionalità non italiana al momento attuale non presenta sostanziali variazioni anche se i dati al momento non sono definitivi e si conferma elevata, intorno al 39% ma si tratta nella stragrande maggioranza di bambini nati in Italia”.

Gli uffici comunali stanno anche lavorando per definire l’organico, mentre per quanto riguarda i costi della mensa, l’assessore ha tenuto a sottolineare che sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno.

Dal primo settembre sino al 31 ottobre saranno invece aperte le iscrizioni agli asili nido comunali per la creazione della seconda graduatoria relativa ad inserimenti al nido a partire dal mese di novembre 2022.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata