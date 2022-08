Saranno circa 580 i tifosi della Cremonese che questo pomeriggio, lunedì 22 agosto, saranno presenti nel settore ospiti dello stadio Olimpico per assistere alla gara contro la Roma (calcio di inizio alle 18.30). Già da ieri molti supporter sono approdati nella capitale sfruttando la domenica anche per ragioni turistiche in attesa del match. Alla stazione Termini, questa mattina, invece, qualche tifoso ha raccontato le proprie sensazioni. “Speriamo nel meglio, ma vada come vada – dice un supporter -: siamo qua e siamo contenti, speriamo che la squadra faccia una bella prestazione. Noi ci crediamo”. “Bisogna tirare fuori la voce – attacca un altro – e divertirci: speriamo che la squadra ci faccia divertire come a Firenze, magari con un risultato diverso”. Non mancano gli attestati di soliderietà al portiere Radu dopo l’errore decisivo nell’ultimo match: “Nessun rammarico, non ha nessuna colpa: sono cose che capitano”.

Interviste di Simone Arrighi

