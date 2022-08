Lavori in corso a Castelverde, con sistemazione dei marciapiedi e rifacimento del manto stradale. L’opera, come ha spiegato il sindaco Graziella Locci “proseguirà in autunno, mentre il prossimo anno coinvolgerà anche a Costa Sant’Abramo”. Gli operai sono partiti da via delle Margherite, dove le radici degli alberi hanno bucato l’asfalto, rendendo pericoloso il passaggio. “Più avanti è prevista la sistemazione di altri tratti di marciapiede” continua Locci. “In tutto per ora abbiamo a disposizione 25mila euro, che sono fondi del Governo, ma abbiamo già stanziato altri soldi perché abbiamo in programma altri lavori per migliorare la viabilità per le persone diversamente abili”.

Silvia Galli

