Elezioni 2022, Salvini: “Querelo chi dice che sono al servizio russi”

(Adnkronos) – “Da oggi querelo chiunque dica che io sono al servizio dei russi, perché io sono esclusivamente al servizio del popolo italiano e mi sono rotto le scatole di questa gente che ha tempo da perdere e apre la bocca solo per darle fiato…”. Lo ha detto Matteo Salvini ospite della kermesse di ‘Affariitaliani’ a Ceglie. “E questo vale per Saviano, per Letta, per Di Maio, per Renzi, per Calenda.. Contestatemi su flat tax e altro ma non su questo…”.

”Io ho sempre difese l’interesse nazionale del mio Paese, in Italia e all’estero. L’ultima volta che sono andato a Mosca ci sono andato da ministro” conclude.