Tre settimane di incontri e scoperte che resteranno impressi per sempre nella mente e nel cuore di chi li ha vissuti: sono rientrati dal Brasile la scorsa settimana i cinque giovani della Diocesi di Cremona che hanno partecipato ad un viaggio di volontariato nella favela di Salvador de Bahia, accompagnati da don Maurizio Ghilardi già incaricato diocesano della Pastorale missionaria. Per qualcuno, come la studentessa diciannovenne Anna Capitano, era la prima esperienza di questo tipo.

Inseriti nella parrocchia di Cristo Risorto dove opera il sacerdote cremonese “fidei donum” don Davide Ferretti, i ragazzi hanno prestato servizio caritativo in parrocchia, negli asili e in oratorio. La situazione in favela, racconta don Ghilardi che da cinque anni regolarmente vi si reca, è complessa fra povertà, condizioni sanitarie precarie e sicurezza. Il gruppo è entrato in contatto con queste difficoltà, ma anche con la comunità cristiana che si impegna per cambiare le cose.

Chi fosse interessato ad un progetto di volontariato può contattare il Centro missionario diocesano, che organizza inoltre corsi di formazione a carattere linguistico e culturale.

Federica Priori

