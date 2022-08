Due giorni di festa nel comune di Castelverde, ieri e questa mattina, con la presenza dei madonnari sul piazzale della chiesa, per il week end dedicato al patrono S. Archelao. Arte che attira sempre molte persone che nel corso della giornata hanno voluto ammirare le opere in fase di realizzazione. Apprezzato anche il laboratorio fatto con i bambini che hanno dato spazio alla loro creatività realizzando coloratissimi disegni con i gessetti.

Nella serata di ieri la “Notte del pellegrino”, un cammino – 16 chilometri- che ha toccato le parrocchie dell’Unità pastorale, per dire ancora una volta il desiderio di camminare insieme come comunità, “sotto lo sguardo materno di Maria, Madre della Speranza”, ha detto don Matteo, “alla quale ci siamo affidati nelle varie tappe”. E’ l’iniziativa che si vorrebbe diventasse tradizione e apertura di tutte le feste patronali che si festeggiano in questi mesi.

Oggi pomeriggio si terrà la messa alle ore 18 presieduta dal Vescovo e la processione per le vie del paese con la reliquia del santo patrono. A conclusione la cena condivisa in oratorio.

Questi eventi segnano anche l’inizio della festa degli oratori che interesserà le comunità fino all’11 settembre.

