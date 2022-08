Le Cardiologie dell’Asst di Cremona sono inserite in un network nazionale cui partecipano i più noti centri italiani specializzati nella gestione dello scompenso cardiaco. In questo modo è possibile alimentare il confronto fra specialisti e aderire ai protocolli clinici e terapeutici più aggiornati. In particolare, i dati relativi a pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto e a pazienti ambulatoriali con scompenso cronico vengono sistematicamente raccolti nello studio Blitz-HF (registro osservazionale attivo dal 2017 sullo scompenso cardiaco dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri di ANMCO).

I risultati più recenti, registrati presso le Unità operative di Cremona (diretta da Gian Battista Danzi) e Oglio Po (diretta da Giuseppe Di Tano) sono stati inoltre pubblicati sull’ultimo numero della rivista internazionale European Journal of Heart Failure: lo studio costituisce uno strumento scientifico per misurare la qualità e l’appropriatezza delle cure, basate sulle raccomandazioni e le linee guida valide su scala mondiale.

Tra i coautori dello progetto di ricerca c’è il dottor Di Tano, direttore dell’UO Cardiologia Oglio Po e presidente regionale ANMCO: «L’adesione a tali progetti organizzativi e scientifici – sottolinea – è fondamentale per migliorare e adeguare costantemente i nostri standard di cura sullo scompenso cardiaco che, come è noto, è la patologia cardiologica a maggior impatto assistenziale».

«C’è una costante attenzione ai pazienti, che vengono seguiti nel tempo con un ambulatorio dedicato – prosegue Di Tano. «Oltre a garantire una gestione clinico-terapeutica, possiamo contare anche sull’apporto fondamentale di personale infermieristico specializzato e dedicato, che con entusiasmo e disponibilità ha aderito e collabora al programma. Tutto ciò ci permette di garantire al paziente affetto da scompenso cardiaco una cura e presa in carico globale».

A Cremona e Oglio Po sono attivi gli ambulatori per lo scompenso cardiaco. Si occupano di pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico, dimessi dopo un ricovero per scompenso cardiaco acuto, in cura presso altre Unità Operative dell’Asst di Cremona e cittadini indirizzati dal proprio medico curante o presi in carico dal servizio Infermieri di Famiglia e Comunità del casalasco per una valutazione specialistica.

