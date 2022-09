Dopo due anni di stop a causa della pandemia l’Avis di Cremona è tornata in piazza per la sua storica ciclopasseggiata, quest’anno alla sua 33esima edizione, con circa 250 partecipanti. Un momento di allegria e festa per la città e per gli appassionati delle due ruote, ma soprattutto per l’associazione, che ha potuto finalmente tornare in piazza. Il gruppo, a cui hanno preso parte il Circolo Bruno Chiari, il Gruppo Giovani Avis, il Gruppo San Zeno e l’associazione culturale Eridano, è partito dal retro del battistero, per poi sfilare lungo le strade della città, da via Platina a via Del Sale, da via Giordano a piazza Fiume, ripassando poi per il centro e spostandosi al Bosco ex Parmigiano, per poi concludere il giro presso la sede Avis di via Massarotti. Una volta terminata la pedalata, sono stati premiati i gruppi più numerosi. E’ seguito un rinfresco conviviale per tutti i partecipanti. lb

© Riproduzione riservata