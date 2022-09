Ieri pomeriggio i carabinieri di Castelverde, in seguito ad un controllo, non hanno trovato nella sua abitazione, un 20enne che era sottoposto da alcuni mesi agli arresti domiciliari per una misura cautelare emessa dal tribunale di Arezzo per rapina, estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, minacce e porto di oggetti atti ad offendere, fatti accaduti in Toscana tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. I militari lo hanno cercato in paese e lo hanno intercettato poco dopo in una strada adiacente mentre stava per rientrare nel palazzo di residenza. Visto che nell’orario in cui è stato fermato doveva trovarsi obbligatoriamente presso la propria abitazione, che non ha giustificato in alcun modo l’allontanamento da casa e che alla fine di luglio era già evaso dai domiciliari, il giovane è stato dichiarato in arresto per evasione. Oggi il giudice ha convalidato l’arresto, ma il 20enne è tornato ad usufruire della misura dei domiciliari.

