Due giorni dedicati ai professionisti di ortopedia e traumatologia, per apprendere e condividere le più innovative tecniche d’intervento mininvasivo sulle articolazioni. A Palazzo Trecchi, l’Ortopedia di Cremona ha organizzato il Corso ARIF per arto inferiore e superiore, in collaborazione con gli Ospedali di Borgotaro, Brescia e Faenza – da cui provengono gli altri componenti della Segreteria scientifica – e con le associazioni O.T.O.D.I. (Ortopedici Traumatologi Ospedalieri d’Italia) e SIAGASCOT (Società Italiana di Artroscopia, Ginocchio, Arto Superiore, Sport, Cartilagine e Tecnologie Ortopediche).

L’evento si terrà sabato 17 e domenica 18 settembre negli spazi della Human Academy di Palazzo Trecchi (Cremona): la prima giornata sarà dedicata alla parte teorica, aperta a tutti, inclusi gli studenti universitari della Facoltà di Medicina. La seconda giornata, invece, a numero chiuso, sarà dedicata alla parte pratica e conterà sulla partecipazione di dodici formatori, uno per ogni regione d’Italia.

“L’iniziativa è nata da un’amicizia tra diversi ospedali», spiega Erika Maria Viola, direttore dell’UO Ortopedia dell’Ospedale di Cremona e co-organizzatrice dell’evento. “Abbiamo ritenuto opportuno fare il punto della situazione sulla cosiddetta “tecnica mista”, punto d’incontro tra il mondo dell’ortopedia a quello della traumatologia, che spesso viaggiano su binari distinti. Questo sarà il primo incontro a carattere pratico, in cui chirurghi artroscopici e traumatologi dimostreranno ai discenti le tecniche maggiormente usate ed efficaci, cui seguirà una parte pratica assistita, in cui sarà garantita la presenza di un docente ogni due discenti”.

Il Direttore Generale dell’Asst Cremona Giuseppe Rossi esprime grande soddisfazione per questa iniziativa “unica nel suo genere – afferma – promossa dall’Ortopedia di Cremona e dalla dottoressa Viola, che ha portato qualcosa d’innovativo, nel suo spirito e nella sua tecnicalità. Il corso si colloca nel solco del progetto del nuovo ospedale per la città e il territorio, distintivo sia dal punto di vista delle soluzioni organizzative sia per la qualità dei suoi professionisti”.

Oltre ad illustrare le tecniche di base, il corso ha l’obiettivo di orientare i discenti nell’analisi e nella comprensione dei casi, da quelli più semplici a quelli affrontabili con tecniche classiche o ancora da rinviare al super-specialista adeguato. Inoltre, fornirà gli strumenti per pianificare e organizzare al meglio uno specifico intervento, dalla scelta degli strumenti indispensabili in sala operatoria alle esigenze chirurgiche e anestesiologiche.

L’attività pratica si focalizzerà sulle modalità di riduzione delle fratture attraverso opercoli artroscopici, senza aprire le articolazioni, sfruttando tecniche d’intervento mininvasive. “Nell’Asst di Cremona, questo tipo di approccio è ancora in fase iniziale – prosegue Viola – con interesse crescente e benefici evidenti, a partire dalla riduzione dell’impatto sul paziente. Accedere a momenti di formazione e confronto con professionisti specializzati è importante per condividere le conoscenze maturate finora e porre le basi per una crescita comune”.

