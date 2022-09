Il filo di speranza che la cagnolina trovata abbandonata nei giorni scorsi in via Milano potesse farcela, si è spezzato. L’infezione che le è stata fatale era già troppo estesa. Purtroppo i disperati tentativi dei medici della clinica veterinaria di Crema di salvarle la vita non sono bastati. Chi la teneva con sé non l’ha curata per tanto tempo, provocandole un danno che via via è diventato sempre più grave, e per giunta l’ha crudelmente abbandonata per strada nella sua cuccia. La cagnolina, che aveva un collarino con i brillantini, è stata trovata vicino ad un distributore in via Milano da persone di buon cuore che l’hanno immediatamente affidata alle cure dei veterinari. Il delicato e lungo intervento chirurgico a cui è stata sottoposta, però, non è servito a salvarle la vita. Se il proprietario dell’animale, tra l’altro senza microchip, dovesse essere individuato, rischia una denuncia per maltrattamento.

S.P.

