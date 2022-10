Tragedia nel reggiano, dove Tiziano Zava, 65 anni, cremonese, è stato trovato morto nei laghetti di Pieve Modolena in via Zanardelli. Zava abitava da tempo a Fornovo. Volontario della Croce Rossa in varie competizioni sportive, il 65enne si recava spesso nell’oasi a Pieve per praticare l’hobby per la pesca. Si sospetta che sia stato vittima di un malore. A lanciare l’allarme, mercoledì sera, è stato il figlio, che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Il corpo è stato trovato dai vigili del fuoco durante le ricerche. Sul posto anche la polizia di Stato reggiana che indaga per ricostruire la dinamica. L’ipotesi più probabile è quella del malore che avrebbe colto l’uomo mentre stava pescando, facendolo cadere in acqua. La magistratura ha disposto l’autopsia che verrà eseguita nelle prossime ore.

© Riproduzione riservata