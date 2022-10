Governo, Ciriani: “Forza Italia? Responsabilità enorme per chi si sfila da maggioranza”

(Adnkronos) – E’ un weekend di decantazione quello all’interno del centrodestra dopo le polemiche che hanno scandito l’elezione dei presidenti delle Camere e in particolare l’approdo di Ignazio La Russa sullo scranno più alto di Palazzo Madama, senza i voti di Fi. Al Senato “i numeri ci sono, anche se non larghissimi purché si resti tutti uniti. Se qualcuno della coalizione si sfilasse si assumerebbe una enorme responsabilità innanzitutto verso gli elettori”, dice all’Adnkronos il capogruppo di FdI al Senato Luca Ciriani, a chi gli chiede se sia immaginabile un percorso senza Forza Italia per la nuova maggioranza.

Alla domanda se il centrodestra si presenterà unito alle consultazioni al Quirinale, Ciriani risponde: “Bisogna chiederlo a Forza Italia, non capisco perché non dovremmo”. Quando Meloni dice di voler tirare dritto, cosa intende? “Significa che siamo chiamati a serietà, responsabilità e impegno e a non tradire la fiducia ricevuta. Lavoriamo per un governo e una maggioranza forti e coesi in tempi brevi”, prosegue il capogruppo di Fdi.

Su un eventuale incontro della ‘pace’ tra Berlusconi e Meloni, dopo i veleni delle ultime ore: “Non so se sia previsto un incontro, ma innanzitutto servono comportamenti coerenti. Noi – rimarca Ciriani – siamo stati a lungo, di gran lunga, il partito più piccolo del centrodestra ma sempre con lealtà e realismo. Abbiamo un solo campo di gioco: il centrodestra”. Rimarrà capogruppo di Fdi al Senato? “Lo deciderà la assemblea dei senatori martedì, dopo aver ascoltato le proposte che farà la nostra presidente”, conclude l’esponente di Fratelli d’Italia.