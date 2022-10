Covid oggi Italia, 30.239 contagi e 32 morti: bollettino 16 ottobre

(Adnkronos) – Sono 30.239 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 16 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati 32 morti.

Sono stati +175.985 i tamponi effettuati in più da ieri con un tasso di positività che sfiora il 17,2%. Complessivamente sono 6.715 i ricoverati nei reparti ordinari, ossia +123 rispetto a ieri, mentre sono stabili le terapie intensive con 252 pazienti ricoverati e 23 ingressi del giorno.

LAZIO – Sono 2.738 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 16 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. A Roma, segnalati 1.482 casi. “Oggi nel Lazio su 2.164 tamponi molecolari e 13.438 tamponi antigenici per un totale di 15.602 tamponi, si registrano 2.738 nuovi casi positivi (-551), sono 1 i decessi (-3), 572 i ricoverati (+24), 39 le terapie intensive (-1) e +1.133 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.482”, dice in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

TOSCANA – Sono 1.664 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 16 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.516 persone) e raggiungono quota 1.380.577 (95,7% dei casi totali).

Al momento in Toscana risultano pertanto 50.492 positivi, +0,3% rispetto a ieri. Di questi 457 (6 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 16 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. Oggi non si registrano nuovi decessi. Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.417 tamponi molecolari e 10.074 tamponi antigenici rapidi: di questi il 14,5% è risultato positivo. Sono invece 2.606 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 63,9% di questi è risultato positivo. L’età media dei 1.664 nuovi positivi è di 50 anni circa (6% ha meno di 20 anni, 13% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 37% tra 60 e 79 anni, 13% ha 80 anni o più).

In 50.035 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (154 in più rispetto a ieri, più 0,3%). I 1.380.577 guariti registrati a oggi lo sono a tutti gli effetti, da un punto di vista virale, certificati con tampone negativo.

CALABRIA – Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione Calabria, sono 577 i nuovi contagi registrati (su 3.207 tamponi effettuati), +287 guariti e zero morti (per un totale di 3.034 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +290 attualmente positivi, -3 ricoveri (per un totale di 153) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 9).