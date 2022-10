Fondazione Cariplo ha approvato, nel corso della riunione della Commissione Centrale di Beneficenza, presieduta dal presidente Giovanni Fosti, il Documento previsionale programmatico annuale per il 2023, che definisce gli obiettivi e le risorse per l’attività filantropica. Per il prossimo anno, il budget complessivo è di circa 171 milioni di euro (lo scorso anno 150 milioni) a sostegno di iniziative e progetti di utilità sociale, in partnership con le reti del territorio, gli enti non profit e le istituzioni e con la fondamentale collaborazione delle Fondazioni di Comunità locali.

Sempre nei giorni scorsi Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo ha confermato all’unanimità Sergio Urbani nell’incarico di Direttore Generale. Lo Statuto della Fondazione prevede un mandato di quattro anni. Sergio Urbani inizia il suo terzo incarico. Negli otto anni precedenti, sotto la sua direzione, la fondazione si è profondamente trasformata, conseguendo un assetto che le ha consentito di adeguarsi in modo tempestivo ed efficace ai profondi mutamenti dello scenario.

Il documento di programmazione 2023 è la sintesi di un intenso lavoro avviato la scorsa estate; individua le modalità con cui la Fondazione attuerà l’attività filantropica nel 2023 puntando ancora una volta a lavorare perseguendo i 9 obiettivi incentrati su altrettante importanti tematiche: sfide demografiche; cambiamenti climatici, tutela dell’ambiente e della biodiversità; contrasto alla povertà; occupabilità; nuove forme della partecipazione culturale; ricerca scientifica; sistemi territoriali di welfare; abitare sociale; capacity building delle organizzazioni non profit.

Il filo rosso, che lega le riflessioni e le azioni intraprese dalla Fondazione in questi ultimi anni particolarmente complessi, può essere sintetizzato nell’obiettivo di “accorciare le distanze”.

Mentre infatti si verificano eventi di portata epocale, alcuni inattesi come la pandemia e il conflitto russo ucraino, altri noti, ma comunque tali da rappresentare momenti di profonda trasformazione come la transizione demografica, climatica e digitale, il rischio sempre più concreto è che aumenti la frammentazione della comunità, con persone che pur abitando a poca di distanza le une dalle altre arrivano a vivere prospettive completamente diverse in termini di qualità della vita, di aspettative per il futuro e di accesso a nuove opportunità.

Accorciare le distanze significa quindi per Fondazione Cariplo creare e ampliare le opportunità di realizzazione, crescita e partecipazione per ciascun individuo, come fattore di sviluppo per la comunità e per il Paese.

La Fondazione ha inoltre messo a fuoco il notevole potenziale che può avere la propria attività in termini di affiancamento e abilitazione ai soggetti del territorio che partecipano al PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo non solo di migliorare il tasso di successo nell’acquisire maggiori risorse ma, anche, di rendere più efficiente e strategico l’utilizzo delle risorse ottenute.

La programmazione delle attività legate al PNRR sulla base di tre diverse possibili funzioni, che prevedono la messa a disposizione delle proprie risorse e competenze in particolare a supporto degli Enti Locali del territorio per: l’accompagnamento nella fase di elaborazione delle idee progettuali; l’affiancamento nella fase di progettazione degli interventi; il sostegno nella fase esecutiva delle iniziative.

“La strategia di azione che la Fondazione ha elaborato per il prossimo anno riconosce le sfide che ci attendono, così concrete e così stringenti, e le affronta guardando al futuro” commenta Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo. “Le risorse messe in campo per il 2023 non vogliono essere una risposta generica che cerca di tamponare alcuni problemi ma piuttosto un investimento pieno di fiducia e speranza sulle energie e sulla creatività delle nostre comunità, a partire da quell’eco-sistema di soggetti che ogni giorno tesse legami e mette in campo opportunità per tutte le persone”.

“E’ importante sottolineare come in certi momenti la fondazione operi in modo anticiclico” evidenzia Franco Verdi, cremonese membro della Commissione Centrale di Beneficenza Fondazione Cariplo. “Abbiamo incrementato il budget disponibile per le erogazioni perché sappiamo bene che i prossimi mesi saranno ancor auna volta difficili. Puntiamo su una stretta collaborazione

con le nostre fondazioni di comunità, con tutti gli attori impegnati in questo ambito, perché siamo consapevoli che i momenti difficili si affrontano insieme”.

