Per individuare la posizione di un defunto e non perdersi tra i viali e la cappelle del cimitero di Cremona basterà andare sul sito del comune per attivarne la ricerca. Le persone interessate potranno accedere collegandosi alla pagina web dal proprio computer o telefonino dedicata sul sito del Comune.

Dunque con una semplice ricerca sarà possibile conoscere il luogo di sepoltura. A breve il Comune, come spiegato dall’assessore Simona Pasquali, provvederà a installare anche un totem all’ingresso del cimitero.

LE APERTURE DEL CIMITERO MONUMENTALE – Fino al 2 novembre, il Cimitero resterà aperto dalle 8,00 alle 18,00. Per evitare inconvenienti all’uscita l’ingresso sarà possibile solo sino alle 17,30.

Martedì 1° novembre 2022, in occasione della commemorazione dei defunti, si potrà usufruire del trasporto gratuito grazie al potenziamento delle linea M con bus identificati dalla scritta “Servizio Cimitero”.

Il servizio, messo a disposizione dal Comune di Cremona in accordo con Arriva Italia s.r.l., sarà attivo dalle 8,55 alle ore 16,25 con partenza ogni ora da piazza della Libertà, lato Comando Polizia Locale, e dalla stazione ferroviaria, e avrà come destinazione entrambe le entrate del Civico Cimitero, quella da via dei Cipressi e quella principale in via Cimitero.

Negli altri giorni, compreso mercoledì 2 novembre 2022, il servizio di trasporto al Civico Cimitero è garantito dalle linee circolari F e M con frequenza di mezz’ora come da orario feriale.

In questi giorni – assicurano dal Comune – èstato approfondito controllo in tutto il cimitero per evitare qualsiasi tipo di disservizio inoltre si stanno sostituendo tutte le lampadine che illuminano il multipiano che si sono bruciate in questi giorni .

