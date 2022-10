Quando i fasulìn de l’òc con le cùdeghe chiamano, l’istituto “L. Einaudi” risponde. Anche quest’anno, il corso alberghiero sta dando una mano al “Gruppo volontari mura”, nelle casematte di Pizzighettone. La maratona enogastronomica, in riva al fiume Adda, ha infatti più che mai bisogno degli studenti della scuola di via Bissolati, per soddisfare i numerosi ospiti, ora che le restrizioni anti Covid sono state accantonate. Sono settantadue gli alunni, delle classi di cucina e di sala del triennio, a disposizione dell’edizione numero trenta, nei sei giorni della manifestazione: 29, 30, 31 Ottobre, 1, 5, 6 Novembre. Le date, a cavallo della festività dei Morti, rendono omaggio ad un’antica usanza: in un passato non molto lontano, proprio in occasione di tale ricorrenza, nelle osterie di campagna, era tradizione offrire gratuitamente agli avventori una scodella di fagiolini dall’occhio, con le cotenne di maiale. Altro che dolcetto scherzetto. Chiaramente, il menu del 2022 è più vario e comprende pure gorgonzola, provolone, salumi, lardo, raspadüra, polenta fresca, mostarda, torte, birra ed un’ampia selezione di vini di qualità. I ragazzi, supervisionati dal prof. Michele Franzini, si stanno passando il testimone, in una staffetta piuttosto impegnativa, che si articola in due turni giornalieri (dalle 10:30 alle 15 e dalle 18 alle 22) e che copre l’intera durata dell’evento. Spetta agli allievi porzionare le vivande, servire ai tavoli e riassettare, per mettersi ingioco, fare esperienza ed arricchire il proprio bagaglio professionale.

E c’è un’altra notizia importante per l’Istituto cremonese: la terza edizione del concorso “Balsamicando 2022”, un contest indetto dall’Acetaia Leonardi, in quel di Magreta (Modena), è stata stravinta dall’istituto “L. Einaudi”. Sul podio, Erika Anna Bellotti, allieva di quinta C eno, che ha meritato l’oro nella categoria giovani, ed il suo prof. di Cucina Cristian Fusco, secondo classificato, con un piatto ispirato alla cultura culinaria emiliano-romagnola e primo assoluto, per l’impiattamento proposto. La ricetta ideata da Erika (nella foto sotto) – e di recente realizzata in diretta tv, a Ore 12, sull’emittente locale Cremona 1 – ha permesso alla ragazza di accedere alla finale. Nella prova conclusiva, contro sei chef in erba, provenienti da altrettante scuole alberghiere italiane, ciascuno sfidante ha ricevuto un paniere di verdura e frutta, una semplice piastra ad induzione, altra attrezzatura essenziale, prodotti Leonardi ed una mistery box, che, nel caso della concorrente cremonese, conteneva un filetto di maiale. La Bellotti vi ha abbinato dell’aceto balsamico ed una composta di mele e zenzero, convincendo i giurati. Per lei, una medaglia, un attestato di partecipazione ed un coltello professionale Sanelli. Fusco commenta: “Sono orgoglioso di Erika, che, seppure con una dotazione minima, è riuscita ad esprimere a pieno il suo estro creativo. Sono fermamente convinto dell’utilità didattica di tali iniziative, per fornire agli studenti stimoli nuovi e per riaccendere in loro la passione e la voglia di sperimentare, dopo due anni di pandemia. Questa vittoria rappresenta un bel riconoscimento del lavoro svolto in classe ed un invito, per tutti, a dare il meglio di sé, nella professione”.

