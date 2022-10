La Provincia di Cremona continua gli investimenti in diversi ambiti, dalla manutenzione scolastica a nuove opere, così come nel settore della viabilità. “L’intervento sulla strada provinciale 498 ‘Soncinese, che prevede la riqualifica a rotatoria dell’intersezione con la provinciale 84 di Pizzighettone nel Comune di Genivolta”, ha spiegato il presidente della Provincia Mirko Signoroni, “registra un importo di 705.000 euro finanziata per 600.000 euro da Regione Lombardia con il Programma degli interventi per la ripresa economica, e per 105.000 euro dalla Provincia di Cremona. e abbiamo avviato la gara d’appalto.

Il progetto è stato redatto dal personale della Provincia di Cremona – Settore Infrastrutture Stradali – Unità Organizzativa Pianificazione, Progettazione Stradale e Concessioni e si prevede di concludere i lavori entro settembre 2023. Grazie ai finanziamenti regionali e nazionali siamo riusciti a prevedere nuove opere al servizio dei viaggiatori e ad integrare la rete viabilistica locale, rendendola più moderna e funzionale alle nuove esigenze di cittadini ed imprese”.

“L’intervento, volto ad una migliore sicurezza e flusso viario”, ha spiegato il consigliere provinciale Matteo Gorlani, con delega alle opere stradali e viabilità, “prevede l’ammodernamento dell’intersezione stradale tra la Soncinese e la provinciale di Pizzighettone in Comune di Genivolta mediante la realizzazione di una rotatoria. L’intersezione tra le due strade è attualmente costituita da un incrocio a raso con attribuzione del diritto di precedenza alla ex statale e risulta posizionata su un tratto in curva della ex statale. L’intersezione ha uno schema singolare rispetto agli incroci ordinariamente disciplinati con isole triangolari spartitraffico. L’innesto della provinciale 84 presenta infatti due rami distinti, a doppio senso di marcia, rispettivamente per le immissioni in direzione di Genivolta a sinistra, e in direzione Casalmorano a destra, separati da un’unica isola centrale”.

Inoltre, in corrispondenza dell’incrocio in lato est della ex statale lungo il lato interno, è presente l’accesso carraio diretto alla parcheggio di pertinenza del ristorante ‘La Speranza’. La conformazione geometrica dell’incrocio è tale da assicurare adeguati livelli di servizio in termini di mobilità, ma non garantisce altrettante condizioni di sicurezza alla circolazione, a causa delle limitate condizioni di visibilità e di percezione dell’intersezione, soprattutto per i veicoli transitanti lungo la ex statale, e ulteriormente limitate nelle ore di punta dalle manovre dei mezzi in entrata ed uscita dall’area parcheggio limitrofa.

L’intervento in progetto tende pertanto a migliorare l’efficacia dell’intersezione in termini di sicurezza per la circolazione, preservandone, al contempo, l’efficienza viabilistica, e si concreta nella realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria, con assegnazione del diritto di precedenza ai veicoli circolanti nell’anello, consentendo anche di disciplinare in modo più adeguato gli accessi all’area parcheggio mediante innesto diretto sull’anello stesso.

