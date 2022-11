I Carabinieri della Stazione di Soresina hanno denunciato per minaccia aggravata un cittadino italiano di 52 anni, con precedenti di polizia a carico.

La sera del 3 novembre, verso le 20.00, la Centrale Operativa dei carabinieri di Cremona ha ricevuto una richiesta di intervento da parte di un uomo che ha riferito di trovarsi in un paese vicino a Soresina e di avere avuto una discussione con il fratello per questioni relative alle frequentazioni di quest’ultimo presso l’abitazione di residenza e al suo rapporto di convivenza con la moglie. Ma il fratello lo ha aggredito e tra loro è nata una zuffa durante la quale il 52enne lo ha ferito a una mano, poi è andato nel garage di casa ed è tornato con una pistola tra le mani e l’ha puntata al fratello per minacciarlo. La vittima si è allontanata e anche l’autore del fatto si è dato alla fuga quando ha capito che il fratello stava chiamando i carabinieri.

Poco dopo sul posto sono arrivati i militari di Castelverde che hanno cercato l’uomo a casa sua e per il paese ma non lo hanno trovato.

Quindi, i militari della Stazione di Soresina si sono presentati il giorno dopo a casa dell’uomo e lo hanno trovato in abitazione. Hanno proceduto a eseguire una perquisizione domiciliare e all’interno di una porzione di casa in costruzione è stata trovata una pistola scacciacani in metallo priva di tappo rosso, replica di una Beretta calibro 9, che è stata posta sotto sequestro. Il 52enne è stato quindi accompagnato presso la caserma di Soresina ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per minaccia aggravata.

