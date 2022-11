Si è tenuta oggi nella sede dell’Ordine dei Veterinari di Cremona la cerimonia di consegna dei Patentini per proprietari di cani. Presenti Simona Pasquali, assessore alla Mobilità Sostenibile e Ambiente del Comune di Cremona, Cinzia Vuoto, responsabile del servizio di ecologia del Comune di Cremona, Laura Mori, medico veterinario esperto in comportamento animale e responsabile scientifico del progetto, Giuliana Caronna, medico veterinario e istruttore cinofilo, e Massimiliano Spotti, medico veterinario e dipendente ATS Val Padana.

Il Patentino, organizzato dall’Ordine dei Veterinari di Cremona in collaborazione con il Comune di Cremona, ATS Val Padana e *Pet Academy, si è svolto durante tutto lo scorso mese di ottobre per la terza volta in modalità digitale. Oltre 800 gli iscritti all’edizione digitale, di cui ben 630 hanno conseguito il certificato finale.

Si è trattato della prima edizione dopo il termine dell’emergenza pandemica. Proprio per tal motivo, nel pieno rispetto dell’Ordinanza del Ministero della Salute, si è scelto di dividere il percorso in due parti: una online esclusivamente teorica e una pratica in presenza per i soggetti obbligati alla frequenza in quanto sotto Ordinanza dell’azienda sanitaria di riferimento. Questi ultimi, sotto la diretta sorveglianza del funzionario ATS Val Padana, si sono presentati presso il Parco Asia, il cui utilizzo è stato gentilmente concesso dal Comune di Cremona, per una ultima valutazione prima del conseguimento del certificato finale. Ad arricchire ulteriormente la formazione, si è aggiunta questa volta anche un ottavo appuntamento interamente dedicato alle domande che i corsisti desideravano rivolgere ai relatori per chiarire ogni dubbio.

Nel suo intervento di apertura l’assessore Pasquali ha precisato “Come Comune di Cremona crediamo fortemente in questo percorso in quanto non solo consente di instaurare una corretta relazione col proprio cane, ma anche di rispettare tutti i cittadini. L’equilibrio emotivo dei compagni a quattro zampe è un gesto di civiltà e consente anche a chi non si trova generalmente a proprio agio nelle vicinanze di un cane di sentirsi più sereno. Ringrazio quindi la dott.ssa Cinzia Vuoto e la dott.ssa Mori che insieme a Pet Academy collaborano da tempo nella realizzazione di questo corso fondamentale”. Ha poi tenuto a ricordare che “La città di Cremona da sempre è molto attenta al benessere degli animali. Ne è un chiaro esempio la figura del Garante, oggi qui presente nella persona della dott.ssa Laura Mori, che vigila sul rispetto del Regolamento emanato dal Comune e verifica lo stato di salute degli esemplari affidati al canile.”

La dott.ssa Mori ha ringraziato i presenti, il Comune di Cremona, ATS Val Padana e Pet Academy che ha messo a disposizione una piattaforma dedicata e resa fruibile per tutti, con un’assistenza tecnica continua e tempestiva. Ha ringraziato inoltre la dott.ssa Giuliana Caronna, anch’essa relatrice del percorso formativo insieme al dott. Massimiliano Spotti. Ha poi aggiunto “Ci tengo ad esprimere particolare soddisfazione per coloro che, essendo in procinto di adottare un cane, hanno deciso di iscriversi. Il Patentino, nonostante naturalmente sia consigliato a tutti i proprietari, è nato infatti soprattutto per loro, affinché possano procedere a un’adozione consapevole”. La modalità digitale ha consentito di raggiungere in modo capillare tutto il territorio nazionale, arrivando anche in quelle zone dove fino ad ora non era mai stato possibile organizzarlo.

Moltissime le manifestazioni di soddisfazione da parte dei partecipanti che anche nel corso della cerimonia sono intervenuti per segnalare quanto le informazioni trasmesse durante le 7 serate di corso siano state fondamentali per correggere eventuali comportamenti errati e nell’impostare una relazione serena col proprio cane.

La dott.ssa Mori ha infine anticipato che “A breve verranno comunicate le date dell’edizione di marzo, sempre sul portale Pet Academy e sul sito istituzionale dell’Ordine”.

L’obiettivo generale del Patentino, corso di formazione previsto all’art. 1, comma 4 dell’ordinanza 3 marzo 2009, è favorire il corretto sviluppo della relazione tra il cane e il proprietario al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale. Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane in modo da sensibilizzare il proprietario al possesso responsabile. Infondendo ai proprietari la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabilità civili e penali, nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio, si intende valorizzare il rapporto interspecifico e prevenire lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali. Il cane, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono essere potenziate e ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società.

Il Patentino è gratuito e aperto a tutti i cittadini che siano già proprietari di un cane o che intendano adottarne uno. È a pagamento soltanto per i soggetti obbligati da ordinanza della propria Asl di riferimento.

Le lezioni sono improntate sul moderno approccio cognitivo grazie al percorso formativo dei veterinari docenti. La partecipazione al corso (con una frequenza minima dell’80% delle ore di lezione) ed il superamento del quiz finale sono obbligatori per il rilascio del “Patentino”.

Il corso ha una durata di 12 ore a cui si aggiungono 2 ore supplementari relative all’aggressività e ai comportamenti di aggressione. Il corso si suddivide in 6 lezioni (7 per gli obbligati) di due ore ciascuna con frequenza obbligatoria ad almeno l’80 % delle lezioni. Al termine è previsto un test di verifica di apprendimento degli argomenti svolti al superamento del quale si otterrà il documento ufficiale. Per i soggetti obbligati è infine prevista anche una parte pratica.

