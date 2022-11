Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Gaia, 20 anni, nata a Codogno ma residente a Paderno Ponchielli, la giovane che stava andando a trovare la nonna a Palermo per trascorrere una vacanza con il fratello di 15 anni e che è sparita dal traghetto Suprema di GNV partito da Genova alle 23 di giovedì 10 novembre e arrivato al porto di Palermo ieri sera verso le 20. Il fratello della giovane, attorno alle 7.30 della mattina di venerdì, ha lanciato l’allarme. La sorella non era più nella cabina. Le ricerche sul traghetto sono durate ore e la nave non ha fatto soste.

Si sospetta che Gaia abbia compiuto un gesto estremo a causa di una delusione amorosa. La ragazza avrebbe infatti affidato a un messaggio inviato a un giovane al quale era interessata la decisione di farla finita. Nel messaggino, mandato col cellulare ma mai partito, chiedeva perdono per il gesto che stava per compiere.

Alle ricerche di Gaia hanno preso parte gli agenti di polizia, i vigili del fuoco, il personale della capitaneria di porto. In base ai calcoli fatti, la giovane è sparita mentre la nave era in transito nella zona di Livorno. In quel tratto di mare sono in corso le ricerche da questa mattina. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile.

Al vaglio degli investigatori, che hanno sentito il fratello della ragazza in una struttura protetta, anche le immagini delle telecamere della nave, soprattutto quelle sui ponti, che potrebbero aver inquadrato la 20enne. Ieri sera uno zio dei ragazzi era al porto per prendere in affido il nipote, sotto shock per quanto accaduto.

