È tutto pronto a Cremona per l’edizione 2022 de Il BonTà, arrivato alla sua diciottesima edizione, l’evento rappresenta ormai un punto di incontro irrinunciabile per conoscere le eccellenze enogastronomiche dei territori. Tre giorni di appuntamenti enogastronomici, presentazioni e assaggi dove conoscere nuove realtà e riscoprire le tradizioni enogastronomiche di tutto il Belpaese. Amore per il territorio, rispetto per la terra, sostenibilità delle produzioni e promozione del made in Italy sono gli elementi fondanti della manifestazione in programma a CremonaFiere dal 26 al 28 novembre 2022.

“Sarà una vera e propria esperienza tra i prodotti di punta del nostro Paese- spiega il Presidente di CremonaFiere Roberto Biloni- in una combinazione di storia, cultura e territorio, in esposizione a CremonaFiere per valorizzare le eccellenze e l’identità del patrimonio culturale ed enogastronomico delle diverse regioni italiane”. Le eccellenze dei salumi toscani, calabresi, lombardi, trentini, lucani, emiliani, ma anche prodotti caseari sardi, romagnoli, toscani che incontreranno i mieli abruzzesi lavorati a freddo, con il solo ausilio di centrifuga, senza alcun processo che possa alterarne le qualità organolettiche e nutritive.

Il programma di eventi si aprirà a partire da sabato 26 novembre alle ore 11.00 con l’inaugurazione alla presenza delle istituzioni locali e dello chef Andrea Mainardi.

A seguire, alle 14.30 Delizia al Torrone, appuntamento organizzato da Istituto Einaudi Cremona in collaborazione con Rivoltini Alimentare Dolciaria. Alle 15 si terrà la XVII edizione del concorso “Il miele cremonese più buono”, Organizzato dall’Associazione Produttori Apistici Cremonesi con il contributo di Camera di Commercio di Cremona e la collaborazione dell’Associazione Strada del Gusto Cremonese.

Alle 16.00 Buccellati siciliani una tradizione in Sicilia, showcooking a cura dello Chef Vincenzo Toscano – Osteria Cittadella, organizzato da Maestrelli Arredamenti e Progetti in collaborazione con Ristorante La Cittadella. Alle 17.00 Smettere di fumare ed ingrassare: perché accade e come evitarlo, a cura della Nutrizionista Dottoressa Annalisa Subacchi, organizzato da Maestrelli Arredamenti e Progetti

Domenica 27 novembre alle ore 11 “Miss Positive – L’intollerante a Tavola”, Ilaria Moretti Alias Miss Positive terrà una lezione/show dedicato agli intolleranti e a tutte quelle persone che vogliono fare dell’alimentazione la prima forma di prevenzione, allontanando gli stati infiammatori del corpo dovuti a combinazioni e ingredienti sbagliati. Uno show che va incontro alle esigenze di molti che insegna divertendo. Organizzato da CremonaFiere in collaborazione con Radio Bruno

Alla stessa ora “Post covid: cosa cambia nella dieta”, a cura della Nutrizionista Dottoressa Annalisa Subacchi. Alle 13 I due giganti della tradizione cremonese si incontrano creando una favola, il Salame Cremona Igp e il Provolone Valpadana Dop, a cura dell’ Enogastronomo Achille Mazzini, organizzato da Enogastronomia Mazzini in collaborazione con La Strada del Gusto Cremonese e Confartigianato Cremona.

Alle 14.30 Alimentazione Vegetale: benefici e falsi miti, a cura della Cuoca Vegana: Laura Tallarini. Le Plat Vert in collaborazione con La dottoressa Angelica Varchetta (biologa nutrizionista). Zuppa di legumi, cereali e cavoli nero, farinata con cipolle rosse e maionese di carote, crepes di farina di castagne.

Alle 16.00 saranno presentati il quaderno della Delegazione di Cremona La cucina della tradizione nelle campagne cremonesi e il volume della Biblioteca di cultura gastronomica della Accademia Italiana della Cucina (Bolis edizioni, Bergamo 2022) La tavola del contadino. Il campo, il cortile, la stalla nella cucina della tradizione regionale. L’appuntamento è organizzato dall’Accademia Italiana della Cucina e con il contributo di Camera di Commercio di Cremona e la collaborazione dell’Associazione Strada del Gusto Cremonese.

Alle 17.00 Esperienze cooperative di buone produzioni locali e del mondo, organizzato da Confcooperative Cremona.

Lunedì 28 novembre alle ore 11 Esperienze cooperative di buone produzioni e inclusione, organizzato da Confcooperative Cremona.

Alle 12.00 Showcooking con lo Chef ed affinatore Hansi Baumgartner che il presenterà Canederlo pressato con burro fuso. Chef Ivano Maero, del Ristorante La Torre di Brondello (CN) presenterà le girandoline di erbette con il Tumin dal Mel cremoso all’interno, organizzato da Ruminantia

Alle ore 14.30 “Il carrello dei formaggi®: dal caseificio al ristorante”. Lo scopo del progetto è quello di mettere in contatto, prevalentemente, il mondo dei caseifici agricoli e aziendali con il settore Ho.re.ca. Un incontro ricco di spunti, con relatori che vivono la realtà casearia e quella dell’ospitalità in modo quotidiano, durante il quale saranno affrontati temi pratici su come mettere in contatto i due mondi per un reciproco beneficio.

Alle ore 16.00 lo Showcooking a cura dello Chef Manolo Mosconi con una gustosa tagliata di Baby Beef (al coltello) con Salsa di Trapani e Salsa Bizzarra.

