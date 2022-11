“Abbiamo preso atto della decisione del giudice e per l’effetto il procedimento sarà trasferito per competenza territoriale. Tutto questo non modifica minimamente la linea difensiva, ancora una volta tesa a richiedere l’assoluzione del dottor Mario Martinotti, del tutto estraneo al fatto contestato”.

E’ il commento dell’avvocato Luca Curatti, che cura la difesa dell’ex primario del reparto di Chirurgia dell’ospedale di Cremona finito, insieme ad altri imputati, nell’indagine su un presunto caso di corruzione in sanità tra Cremona, Milano, Mantova e Pavia.

“Curiosamente”, ha dichiarato il legale, “si attribuisce al cliente una sorta di ‘responsabilità’ nell’aver percepito un modesto rimborso spese di euro 1171,53 per un viaggio e la partecipazione ad un convegno nel quale lo stesso professionista partecipava in qualità di relatore.

Ed ancora, si parla di un asserito interessamento alla promozione di un macchinario BBraun da acquisirsi presso la locale struttura ospedaliera, nel quale non solo il dottor Martinotti non avrebbe ‘speso’ alcuna disponibilità per favorirne l’acquisto ma, al contrario, è stato proprio uno dei membri di commissione che ha votato in maniera contraria e sfavorevole a tale progetto.

Fatti, questi, che non riposano nella fantasia dei difensori, quanto piuttosto sono sostenuti e dimostrati dalla documentazione amministrativa e probatoria che avremmo sicuramente sottoposto all’attenzione del giudicante qualora il processo si fosse tenuto a Cremona. Lo faremo ora avanti il Tribunale di Milano”.

“Spiace constatare”, conclude il legale, “come nel riportare la notizia di questo diverso procedimento si rimarchino fatti ed accuse oggetto di altro diverso e precedente procedimento penale nel quale, invece, il dottor Martinotti sta dimostrando ancora una volta la propria totale estraneità alle accuse ricevute, confermando la bontà e la qualità del proprio operato professionale e ricevendo la piena solidarietà di clienti e colleghi intervenuti”.

S.P.

© Riproduzione riservata