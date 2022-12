Sensibilizzare le giovani generazioni al valore dell’acqua, al suo corretto e responsabile utilizzo nell’ottica della tutela e salvaguardia contro gli sprechi, e diffondere buone pratiche ecosostenibili. Questo il duplice obiettivo del nuovo contest scolastico lanciato da Padania Acque e intitolato “Storie d’acqua e sviluppo sostenibile”.

Prosegue così l’impegno educativo di Padania Acque, che desidera diffondere la cultura dell’acqua e della sostenibilità, coinvolgendo gli alunni delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado della provincia di Cremona in un concorso che mette al centro la risorsa idrica e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ad essa correlati.

Gli studenti sono invitati a realizzare un elaborato artistico-creativo mediante la tecnica del COLLAGE (ritagli di giornale, fotografie, pezzi di stoffa, colori e altri materiali da riuso) per proporre un suggerimento o un impegno di azioni in linea con uno (a scelta) tra i seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030: n. 6 Acqua pulita e servizi igienico-sanitari (Promuovere l’accesso universale ed equo all’acqua potabile; migliorare la qualità dell’acqua, consumare l’acqua in modo più efficiente e promuovere il suo riutilizzo); n. 12 Consumo e produzione responsabile (Conoscere i corretti comportamenti che fanno bene all’ambiente, ridurre l’impronta idrica ovvero l’acqua dolce utilizzata in ambito industriale); n. 14 Rispettare e tutelare la vita sott’acqua (Proteggere e risanare gli ecosistemi legati all’acqua, ridurre l’inquinamento da plastica e rifiuti dei mari e dei corsi d’acqua).

Gli elaborati dovranno essere accompagnati da un breve relazione esplicativa dell’obiettivo individuato e dovranno essere trasmessi in formato digitale (file in formato .jpg o .pdf) a Padania Acque entro e non oltre mercoledì 15 febbraio 2023.

I PREMI – Una commissione di esperti esaminerà tutte le opere in base ai criteri di originalità, efficacia del messaggio veicolato e coerenza ai temi assegnati. I sei elaborati giudicati migliori dalla giuria (tre per le scuole Primarie e tre per le scuole Secondarie di primo grado della provincia di Cremona) verranno premiati in occasione degli eventi celebrativi della prossima Giornata Mondiale dell’Acqua, che si festeggerà il 22 marzo 2023. Ogni alunno iscritto al contest riceverà la nuova borraccia Goccia di Padania Acque e le sei classi vincitrici riceveranno cadauna un buono da 500 euro spendibile in materiale didattico.

COME PARTECIPARE – L’iscrizione al concorso è gratuita. Per aderire al progetto contattare entro e non oltre il 23 dicembre 2022 l’Ufficio Comunicazione di Padania Acque e-mail comunicazione@padania-acque.it telefono 0372/479285-231.

GLI ALTRI STRUMENTI DIDATTICI TARGATI PADANIA ACQUE – Il gestore idrico ricorda che, per l’anno scolastico in corso, è sempre possibile fruire degli gli strumenti didattici multimediali Goccia Story (per le scuole dell’Infanzia) e AcquaLab (per le scuole Primarie), disponibili gratuitamente online. Per maggiori informazioni relative ai due percorsi educativi è possibile consultare il sito web di Padania Acque alla voce “Education”.

