Francia-Marocco, chi è Randal Kolo Muani: gol al primo pallone giocato

(Adnkronos) – Segna al primo pallone giocato, appena entrato in campo. Randal Kolo Muani è l’autore del secondo gol della Francia contro il Marocco, nella semifinale dei Mondiali in Qatar. Un gol che allenta la pressione della squadra africana, capace di mettere in difficoltà la Francia per almeno mezz’ora nel secondo tempo, e vale la finale per i Blues. Dopo la giocata di Mbappè, che dribbla in area e tira verso la porta, si avventa sul pallone e segna sul secondo palo. Sono passati 44 secondi da quando ha messo piede in campo, alla sua quarta presenza in nazionale. Classe 1998, l’attaccante francese gioca in Germania, con l’Eintracht Francoforte, ma è cresciuto nelle fila del Nantes. Quest’anno, finora in Bundesliga ha segnato 5 gol in 14 partite.