Incidente, verso le 17,30, in via Bergamo, zona Migliaro. Un uomo di 65 anni, dopo aver parcheggiato la macchina a bordo strada, ha attraversato sulle strisce, ma è stato investito da un’auto il cui conducente, complice la pioggia e il buio, si è accorto troppo tardi della presenza del pedone. Subito soccorso, l’uomo è stato trasportato in ospedale dai medici del 118, intervenuti insieme a due equipaggi della polizia locale per i rilievi e per regolare la viabilità. Il ferito non è in condizioni preoccupanti.

