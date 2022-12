Un blackout di corrente si è registrato oggi, giovedì 15 dicembre, intorno alle 11.00. Ad essere interessata la zona più centrale di Cremona, a partire da Palazzo Comunale e dalla Camera di Commercio. Ma sono state diverse le zone interessate: da via Giuseppina fino al comparto che comprende anche il Polo Tecnologico, ma, come detto, l’assenza di corrente si è registrata in molti punti della città, anche tra i negozi di corso Mazzini e via Mercatello. Un blackout, in generale, di circa mezz’ora, anche se la corrente è tornata in modo non uniforme nelle varie strade interessate e alcune zone di Cremona stanno attenendo tempi più lunghi per vedersi riattivata la corrente elettrica. Ancora da chiarire le cause.

