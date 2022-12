Santanchè, ‘bene Salone Genova fino al 2034’

(Adnkronos) – ”Le fiere sono un segmento fondamentale per il turismo”. Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, lo sottolinea in occasione dell’assemblea di Confindustria Nautica, in merito al Salone Nautico di Genova ch resterà nella città lagunare fino al 2034.

”Non ci si deve vergognare a parlare di lusso. Io non sto attenta sono sfacciata e da ministro del turismo dico che se non abbiamo un’alta gamma allora non abbiamo nemmeno la bassa o la media. Non facciamoci prendere dal sentimento cattocomunista che siamo peccatori se supportiamo il turismo di lusso. Voi fate gli yacht più belli del mondo, portate posti di lavoro e date all’indotto una spunta straordinaria” aggiunge.