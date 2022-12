Paura, questa sera poco dopo le 21,30, per un incendio scoppiato nell’appartamento al secondo piano di una palazzina di via Degli Argini al civico 12. Il rogo è stato provocato da una stufetta a bioetanolo. Il padrone di casa stava caricandola quando all’improvviso si è originato il fuoco che si è propagato velocemente e il residente non è stato in grado di spegnerlo. Nel giro di poco, infatti, l’appartamento era in fiamme e l’uomo, che al momento era in casa da solo, ha chiamato i vigili del fuoco e nel frattempo ha avvertito gli altri condomini. Tutti i residenti sono stati fatti uscire dalle loro abitazioni in attesa che i vigili del fuoco facessero il proprio lavoro e domassero l’incendio. Nessuno è rimasto ferito, ma alcune famiglie stanotte dovranno trovare un’altra sistemazione

SEGUONO AGGIORNAMENTI

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata