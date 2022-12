Manovra 2023, Schlein: “Contro poveri invece che contro povertà”

(Adnkronos) – “E’ una manovra contro i poveri invece che contro la povertà”. Così a Palermo Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd. “Questa è una manovra che colpisce chi già sta peggio” aggiunge. “A me sembra che questa destra viva in un altro Paese. In un Paese in cui ci sono tre milioni di lavoratori poveri come si fa in astratto a parlare di occupabilità?” dice commentando a distanza le parole del premier Giorgia Meloni, sul reddito di cittadinanza.

“Da amministratrice regionale – ha sottolineato – dico: ‘In questi anni di pandemia per fortuna che c’è stato il reddito di cittadinanza perché ha impedito, e lo dice l’Istat, di far scivolare in povertà un altro milione di persone. E’ uno strumento sicuramente migliorabile e certamente accanto al Rdc bisogna affiancare politiche attive del lavoro”.