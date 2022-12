Giovedì 22 dicembre al Museo del Violino, CNA Cremona e Occhi azzurri onlus presenteranno il progetto “Un violino per occhi azzurri”.

L’idea è nata nel 2021 durante un incontro con Filippo Ruvioli, presidente dell’Associazione e il gruppo dirigente di CNA Cremona, capitanato dal Presidente Marcello Parma. “La realtà dell’Associazione Occhi Azzurri presieduta da Filippo ci ha entusiasmato”, esordisce Parma.

“Ed il progetto, che ormai sta diventando realtà, di realizzare un centro ricreativo per bambini

disabili all’interno del Parco del Morbasco, ci ha colpiti ed emozionati e ha risvegliato in noi il

desiderio di contribuire in maniera fattiva”.

“E così, con il forte intento di provare a dare una mano – spiega Marco Vinicio Bissolotti, presidente di CNA liutai – è nata l’idea di costruire un violino a più mani, il cui ricavato andrà poi in beneficenza all’associazione stessa.”

La costruzione è partita all’inizio del 2022, su modello Guarneri del Gesù e si è conclusa a luglio 2022. Questo violino, frutto della collaborazione e della professionalità dei liutai della CNA di Cremona, si può considerare un significativo rappresentante dell’artigianato artistico della liuteria

cremonese contemporanea. Oltre al maestro Bissolotti nella costruzione del violino sono stati

coinvolti i maestri liutai: Francesco Toto, Carlos Herman Roberts, Shibata Takaomi, Giulio

Maisenti, Davide Somenzi.

Giovedì 22 dicembre alle ore 17, con ingresso gratuito, presso l’auditorium G. Arvedi, il violino e il

progetto verranno presentati alla comunità. Per l’occasione la violinista Lena Yokohama allieterà i

presenti con il suono di questo strumento, in una audizione dedicata. Nei prossimi mesi il violino sarà esposto e presentato all’interno degli spazi del Museo del violino che gentilmente ospiterà lo

strumento. Nel settembre 2023, in occasione di Mondomusica, si terrà una vera e propria asta benefica in cui il violino verrà “venduto a pezzi”. I benefattori potranno idealmente acquistare “pezzi” del violino e l’intero ricavato verrà donato all’Associazione Occhi Azzurri. Il Violino “Occhi

azzurri” potrà quindi essere suonato in tutte le occasioni pubbliche che si terranno d’ora in avanti.

Lo strumento realizzato si presenta di colore rosso-arancione, armonioso e proporzionato nelle

sue linee estetiche. L’intaglio della voluta del riccio della testa evidenzia una raffinata esecuzione

e un’ottima presenza scultorea.

Il violino si presenta con il fondo composto da un pezzo unico di acero balcanico. La tavola armonica è formata da due pezzi di abete italiano, fasce e testa sono sempre di acero balcanico. Le principali misure dello strumento sono rilevate a mano libera senza l’ausilio di un calibro e sono le seguenti: la cassa armonica è lunga 35,5 cm, la larghezza massima della parte superiore è di 16,8 cm, la larghezza minima della parte centrale (zona delle effe) è di 11,4 cm ed infine la larghezza massima della parte inferire della cassa corrisponde a 20,8 cm. Il diapason è regolare e corrisponde a 19,5 cm, mentre il manico misura 13,0 cm. Queste misure sono perfettamente allineate agli standards di un classico violino moderno e riconosciute come ottimali in tutto il mondo musicale mondiale.

