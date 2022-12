L’esito del concorso risale ormai ad ottobre, ma il posto è ancora vacante. Un incarico evidentemente complicato quello di “Funzionario di Alta Specializzazione Igiene Urbana, Economia Circolare”, visto che a tre mesi dalla conclusione delle prove concorsuali e con tanto di graduatoria stilata, il titolare non c’è ancora.

La prima classificata, Laura Nichetti, esperta in Politiche Ambientali e progettazione green, dal 2003 in forza al Comune di Pioltello, ha rinunciato a quanto pare prima ancora di prendere servizio; lo stesso dicasi per la seconda in graduatoria, mentre per la terza non ci sono ancora certezze. Quarta in graduatoria (su sei), è l’ex assessore della prima giunta Galimberti Alessia Manfredini, che però non appare intenzionata a lasciare il posto di lavoro a tempo indeterminato in Regione, dove è arrivata quest’anno a seguito di concorso.

Il posto di Alta Specializzazione bandito dal Comune è un incarico a tempo determinato di durata triennale e forse per questo meno appetibile di altri. Eppure si tratta di un settore strategico nell’agenda politica di Galimberti, con l’economia circolare uno dei punti forti del suo programma elettorale, le tante novità che si sono succedute in questi ultimi anni e l’imminente avvio della tariffa puntuale dal primo gennaio 2023. Cambierà anche la riscossione, con l’affidamento a Linea Gestioni (al posto di Ica Abaco), che quindi prende in carico tutta la partita rifiuti, dalla raccolta porta a porta, ai pagamenti. Dal 1 gennaio ci sarà anche una modifica del punto di distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata, con lo spostamento da via Postumia a via Geromini, una localizzazione più centrale ma con meno parcheggi auto e altre piccole modifiche operative potrebbero intervenire.

Sta andando per le lunghe anche un altro concorso relativo alle questioni ambientali, stavolta in amministrazione provinciale, dove ad ottobre è stata stilata la lista dei 22 ammessi alle prove concorsuali per individuare il dirigente di settore. Da allora non se ne è saputo più nulla. gbiagi

