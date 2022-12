Fondi per 1,2 milioni di euro, distribuiti a una decina di Comuni del territorio, tutti in territorio Cremasco e Casalasco: questo quanto stanziato all’interno del Bilancio approvato da Regione Lombardia nella giornata di martedì. L’importo più ingente, 300mila euro, andrà al Comune di Piadena Drizzona, per la realizzazione di un centro polifunzionale a servizio della cittadinanza.

Il secondo in ordine di entità, è il finanziamento previsto per Casteldidone, nell’ambito di un progetto di manutenzione straordinaria di via Miglioli, nel tratto tra l’Sp9 e via Ardigò, con l’allargamento della sede stradale, attualmente un vero e proprio collo di bottiglia. Per questi lavori arriveranno quindi 190mila euro.

A Bagnolo Cremasco arriveranno invece 150mila euro per un progetto di stampo sportivo, la realizzazione del manto sintetico del campo da calcio, mentre altrettanti soldi finiranno nelle casse del Comune di Chieve per tre diversi progetti: la ristrutturazione di spazi comunali per realizzare un nuovo archivio, la ristrutturazione del centro sportivo e alcuni interventi di manutenzione stradale. Così come, sempre per le strade, arriveranno 170mila euro a Monte Cremasco.

Gli altri progetti, con importi di minore entità, riguarderanno i comuni di Agnadello, Palazzo Pignano, Pandino, Rivolta D’Adda e Trescore Cremasco. Gli interventi vanno dalla realizzazione di aree giochi all’acquisto di veicoli per disabili, alle manutenzioni di strutture pubbliche, che per i Comuni sono spesso molto onerose.

Le scelte della Regione, tuttavia, sono state oggetto di critiche da parte della minoranza. Come evidenzia il consigliere regionale Matteo Piloni (Pd), secondo cui “per la maggioranza di centrodestra che governa la nostra Regione esistono Comuni, e quindi cittadini, di serie A e di serie B. A certificarlo, ancora una volta, sono state le risorse che la maggioranza di centrodestra, in occasione del bilancio approvato ieri, ha deciso di “distribuire” ai comuni amici, ossia dello stesso colore politico”.

Per quanto riguarda la nostra provincia, “i soli Comuni che hanno ottenuto delle risorse sono 10: 8 nel cremasco e 2 nel casalasco, 6 amministrati dalla Lega e 4 che vedono un sindaco iscritto, o vicino, a Fratelli d’Italia”. Secondo il consigliere, “si tratta di “mance” a scopo elettorale”.

“Perché non finanziare bandi, che diano la possibilità a tutti i comuni di accedere a quei fondi? Oppure, perché non usare gli stessi fondi per progetti di valenza territoriale, che vadano a produrre effetti non solo sul singolo comune, ma su un insieme di essi? Beh, è chiaro il perché: ad un mese dalle elezioni, alla maggioranza non interessa il bene della Lombardia, quanto piuttosto arraffare un po’ di voti che li aiutino alle prossime elezioni!” continua Piloni,

