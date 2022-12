“Educazione alla cittadinanza ed alla legalità per costruire un futuro di valore. Cyberbullying e cyberstalking, conoscerli per difendersi”. Arma dei carabinieri ed IIS “L. Einaudi” si sono dati appuntamento, per sensibilizzare l’utenza sui rischi del web e sui comportamenti devianti determinati dall’abuso di alcolici e di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una mattina interamente dedicata, il Sottotenente Giovanni Vignola, Comandante del Nucleo operativo e Radiomobile ed il Luogotenente Federico Cardinali, Comandante della Sezione Radiomobile sono entrati in quattro classi dell’istituto – due presso la sede principale di via Bissolati e due presso la succursale di via Borghetto-, per approfondire, a tu per tu con gli alunni ed interagendo strettamente con loro, tematiche di scottante attualità.

Grazie ad un video realizzato appositamente per le scuole dal Comando generale di Roma, sono state inoltre illustrate le specificità dell’istituzione, che ha una finalità duplice – di difesa dello Stato e di mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici – e che assolve a compiti precisi alle dipendenze dei Dicasteri di riferimento, spaziando tra la tutela di interessi e beni collettivi, quali l’ambiente, la salute o il patrimonio artistico, i controlli sull’agroalimentare, l‘attività di investigazione scientifica, la protezione delle ambasciate sparse nel mondo, la guardia al Presidente della Repubblica e molto altro ancora.

La preside Nicoletta Ferrari spiega: “Questa sinergia ha reso possibile la programmazione di interventi mirati, ai quali teniamo molto e che volevamo organizzare da tempo. Vorremmo infatti contribuire a responsabilizzare i nostri studenti, per aiutarli a districarsi tra i molteplici pericoli che li circondano, attraverso indicazioni concrete ed efficaci. I ragazzi hanno seguito con grande interesse ed hanno posto domande con il rispetto, che l’uniforme è in grado di suscitare. Mi auguro che gli allievi facciano tesoro di quanto ascoltato dai rappresentanti della Compagnia dei Carabinieri di Cremona, guidata dal Colonnello provinciale Giuliano Gerbo, a cui vanno i miei più sinceri ringraziamenti”.

