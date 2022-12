Una fiera dedicata al fumetto, al videogioco e al gioco da tavolo, ma anche al cosplay e a tutto quello che gravita attorno al mondo anime e manga: questo e tanto altro sarà Ultracon, in programma il 14 e 15 gennaio a Cremona Fiere, dove per l’occasione approderanno nomi storici del mondo dei cartoni animati, come Cristina D’Avena e Giorgio Vanni, con due concerti, uno sabato e uno domenica, sempre alle 17.

“Si tratta di una nuova fiera nerd, che si terrà su uno spazio espositivo di 25mila metri quadrati” spiega Cristian Borghi, direttore artistico dell’evento, che vuole ricalcare il successo di GardaCon, e che si declina a livello locale grazie alla collaborazione di due importanti realtà cremonesi: il centro fumetto Andrea Pazienza e l’associazione La Buca del Coboldo.

“L’idea è di creare un luogo in cui gli appassionati del mondo nerd, quindi fumetti, videogiochi, cosplay, giochi in scatola, musica coreana, ecc possano trovare un luogo di incontro, acquistare le novità di settore, assistere a concerti e spettacoli. Un contenitore non solo per vivere le proprie passioni, ma anche per convididerle” continua Borghi.

In questo contesto approderanno personaggi famosi del mondo dei cartoni animati e dell’animazione. Oltre a D’Avena e Vanni, ci sarà Manuela Blanchard, storica conduttrice di Bim Bum Bam, Flavio Aquilone, voce di Draco Malfoy in Harry Potter e di Denver ne La Casa di Carta, Pietro Ubaldi, voce di Doremon, del diavolo della Tazmania e di altri iconici personaggi. Ci saranno poi artisti e illustratori celebri, come Alessandro Vitti, Angelo Porazzi, Francesco Barbieri, e il cremonese Marco Farina, in arte Farenz, esperto di videogiochi e storico youtuber.

D’altro canto negli ultimi anni il mondo del gioco, del fumetto e del cartone animato, anche a causa della pandemia, ha subito un impulso notevole, che si è concretizzato in un incremento delle vendite di settore, ma anche, appunto, in una proliferazione delle fiere dedicate a queste passioni.

Laura Bosio

