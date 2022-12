Nel giorno dell’antivigilia arriva il messaggio natalizio del presidente della Provincia Paolo Mirko Signoroni, che riassume i fatti salienti del 2022. Il presidente della Provincia è uno dei possibili candidati cremonesi i lista per il Terzo Polo alle prossime regionali.

“E’ stato un anno difficile, complesso: le difficoltà per i cittadini, per le imprese e per gli enti locali sono state numerose e pesanti in questo anno, anche in relazione al caro prezzi delle materie prime e delle perduranti conseguenze della pandemia; non per questo ci siamo fermati ed abbiamo realizzato diverse opere a beneficio della comunità locale, accedendo alle risorse del PNRR e al piano Marshall della Regione Lombardia.

Sul versante della sicurezza degli edifici scolastici, investiremo circa a 24 milioni di euro, comprensivi di due nuove palestre che verranno realizzate a Cremona ed a Crema; inoltre il nuovo polo scolastico di Crema, che vede una costo complessivo pari a 23,5 milioni di euro per il quale è stata intrapresa la progettazione. Intervento che richiede anche una rivisitazione della viabilità cittadina ed interventi sul contesto urbano.

Sul fronte della rete stradale degli oltre 800 km di competenza, abbiamo investito 8,0 milioni di euro nel 2022 e per il 2023 si prevedono investimenti per 5 milioni.

Inoltre vi sono interventi e progetti per la Protezione civile, con investimenti regionali che arriveranno dalla Regione per euro 2.000.000 destinati ai quattro nuovi centri CPE e 800.000 per attrezzature.

Sempre per quanto attiene sicurezza, ma stradale, abbiamo intensificato i controlli ed attività preventive; messe in campo azioni a livello culturale, iniziative con le Università, progetti in campo ambientale come di valorizzazione dell’area portuale di Cremona, sempre più hub per le movimentazioni di carichi eccezionali.

Inoltre siamo presenti con le attività presso la Casa circondariale di Cremona, attraverso la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, nel settore del volontariato con tutte le procedure connesse al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e diversi i progetti per le pari opportunità ed il lavoro svolto dal CUG. Sul fronte del lavoro siamo modello di riferimento regionale per le attività gestite dai CPI e dagli uffici del lavoro es i numeri dimostrano l’efficacia nel connettere offerta e domanda nel mercato del lavoro. Traguardi raggiunti dalla Provincia anche per quanto prevede la norma verso la transizione digitale.

Servizi anche a supporto dei Comuni: infatti abbiamo avviato l’iter per la CUC (Centrale Unica di Committenza), realizzato l’ATS per lo sviluppo del Masterplan 3c di The European House Ambrosetti con le Associazioni di Categoria, la Camera di Commercio, i Comuni, relativo allo sviluppo strategico del territorio, insieme ai portatori di interessi locali e Organizzazioni Sindacali.

Di tutto questo ringrazio in primis i dirigenti e dipendenti della Provincia, che dimostrano grande professionalità e spirito di servizio al servizio di cittadini ed imprese.

Ma è un lavoro di sviluppo del territorio che è svolto in squadra: un particolare ringraziamento anche ai consiglieri provinciali delegati ed a tutto il Consiglio provinciale.

Infine un particolare ringraziamento al volontariato: un vanto del Paese, un elemento cardine della nostra società.

Tanti auguri a tutti

Paolo Mirko Signoroni

Presidente della Provincia di Cremona

